Mercoledì 25 novembre la Patrona Aeronautarum sarà in pellegrinaggio a Genova

Il prossimo 25 novembre presso la Basilica Santa Maria Assunta di Genova si svolgerà una messa per celebrare il centenario della proclamazione della patrona degli aeronauti.

Dal’11 novembre l’effige sacra della Madonna di Loreto, è ospitata all’aeroporto militare di Cameri nel novarese. Si tratta dell’undicesima tappa del pellegrinaggio nazionale iniziato nel mese di gennaio in occasione del Giubileo Lauretano, anno giubilare concesso da Papa Francesco nel centenario della proclamazione della Beata Vergine di Loreto quale “Patrona degli Aeronauti”.

In occasione di tale circostanza, il Comando Aeroporto Cameri che è anche il Comando di Circoscrizione Aeroportuale del nord ovest, Piemonte Valle d’Aosta e Liguria, al fine di condividere i preziosi momenti preghiera che il pellegrinaggio della effige sacra consentirà, ha voluto organizzare una messa, presieduta da Mons. Marco Tasca, che si terrà alle ore 10.30 presso la Basilica di Santa Maria Assunta.

Il Comandante dell’aeroporto il Col. Pil Marco Mastroberti ha voluto sottolineare: “celebrare la nostra patrona rappresenta un prezioso momento di riflessione su una attività complessa come il volo che richiede responsabilità, passione e professionalità. Si tratta di un’occasione di profondo e comune raccoglimento sul nostro quotidiano impegno umano, sociale e professionale.

Nel delicato e complesso momento che sta attraversando il nostro paese riteniamo sia giusto condividere un momento di preghiera collettivo alla presenza dell’effige sacra della Madonna di Loreto, oltre che con il personale dell’Aeronautica Militare e i soci delle Associazioni Arma Aeronautica, tra cui ringrazio la sezione di Genova per il contribuito all’organizzazione della messa, anche con le comunità che ci ospitano.

E per noi un anno di preghiera e solidarietà, infatti, tutto il personale della Forza Armata e i soci delle Associazioni d’Arma Aeronautica sono impegnati in una raccolta fondi – Un dono dal cielo – destinata agli ospedali pediatrici Gaslini di Genova, Bambino Gesù di Roma e Santobono Pausilipon di Napoli”.

Il pellegrinaggio prevede a novembre le seguenti tappe: 12 Duomo di Torino, 13 Cattedrale di Aosta, 18 Basilica di Gallarate (VA), 23 Duomo di Novara, 25 Basilica S.Maria Assunta di Genova, 30 Duomo Casale Monferrato (AL), mentre il 1 dicembre sarà alla Chiesa di Andora (SV).

La solennità mariana si ricollega alla tradizione secondo la quale il sacello venerato a Loreto sia la camera nella quale nacque Maria di Nazareth, in Galilea, dove fu educata e ricevette l’annuncio angelico.

La leggenda popolare narra come il trasporto sia avvenuto per opera degli angeli, ma di fatto gli studiosi hanno appurato che i trasferimenti avvennero per mare, in varie tappe, ad opera della famiglia Angeli prima di approdare a Loreto il 10 dicembre 1294.

Dopo la 1^ g.m. l’aviazione acquistò l’aspetto ardimentoso del volo umano e si attivarono iniziative concrete perché questa forma di mobilità avesse il suo patrono. La tradizione lauretana appariva assai adatta verso la scelta della Madonna di Loreto.

Papa Benedetto XV dichiarò la Beata Vergine di Loreto “Patrona di tutti gli aeronauti” il 24 marzo 1920, riconoscendo autentico il “volo miracoloso” della Santa Casa. Il Santo Padre approvò anche la formula di benedizione degli aerei, che fece inserire nel Rituale Romano, costituita da 3 orazioni speciali; nella 1^ si implora Dio affinché l’aereo serva alla sua gloria e al bene dell’umanità facendo voti per l’incolumità di chi se ne serve; nella 2^ e 3^ si implora affinché la Vergine Maria e l’Angelo del Signore accompagnino i trasvolatori facendoli arrivare incolumi alla meta. Il 12 settembre dello stesso anno ebbe luogo a Loreto una cerimonia religioso-patriottica per tale proclamazione.

Il 28 marzo 1923, l’Aeronautica Militare viene fondata come Forza Armata indipendente e da tale data in tutti i Reparti si venera la Virgo Lauretana.