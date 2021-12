Mercoledì 22 Palazzo Ducale, Con le ali ai piedi, Sala del Minor Consiglio, Il calcio secondo Pasolini, racconto di Massimo Minella

Mercoledì 22 Palazzo Ducale, Con le ali ai piedi, appuntamento alle 17.45, presso la Sala del Minor Consiglio, con il racconto teatrale tratto da “Con le ali ai piedi” di Massimo Minella e Danila Suzzi. Parole e immagini su alternano per indagare sulla smisurata passione di Pier Paolo Pasolini sul calcio, mentre alla Loggia degli Abati di Palazzo Ducale prosegue la straordinaria mostra “Non mi lascio commuovere dalle fotografie” a cura di A cura di Roberto Carnero e Marco Minuz.

“Il calcio come ultima rappresentazione sacra del nostro tempo, il calcio borghese e quello popolare, da giocare per ore fino a non farcela più su un grande tappeto verde o un campo di terra battuta senza un filo d’erba, da rubare anche solo infilandosi in una partita di ragazzi, togliendosi la giacca e rimboccandosi le maniche della camicia – spiega Massimo Minella, giornalista e scrittore – Quanto grande, meraviglioso, stupefacente e attuale sa essere il calcio secondo Pier Paolo Pasolini, anche a distanza di tanto tempo.

Immergersi nella sua passione per il calcio è esercizio che affascina da sempre. Su di lui si sono esercitati e confrontati in libri, saggi e articoli giornalisti e scrittori, ognuno alla ricerca di una propria chiave di lettura originale per raccontare Pasolini e il calcio.

Di questa smisurata passione si continuerà a parlare ancora a lungo, raccontando il Pasolini calciatore e il Pasolini scrittore di calcio, l’ala che corre sulla fascia senza mai risparmiarsi e il cronista che racconta di trame di gioco e di tifo sugli spalti”.

Il racconto dà continuità al lavoro iniziato a gennaio con l’università di Genova, la Fondazione Ansaldo e il Teatro Pubblico Ligure che ha dato vita al ciclo di incontri “Smisuramente, pazzamente Pasolini”, dedicato alla figura di Pier Paolo Pasolini e declinato da varie angolazioni affidati a docenti dell’ateneo e professionisti.

Dopo il debutto a Trieste a settembre, ora questa nuova tappa a Palazzo Ducale, in un percorso che proseguirà nel 2022, centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, in altre città italiane.