Mercoledì 11 alle 17 nuovo appuntamento con il ciclo degli Amici dell’Acquario“I viaggi della fede: Lourdes e Santiago de Compostela”è il tema dell’incontro, affrontato a più voci, con l’introduzione di Monsignor Nicolò Anselmi, Vescovo ausiliare di De sguaines Genova, e la partecipazione di Gemma Malerba, presidente della sezione Ligure di Unitalsi.

A raccontare le loro esperienze persone che hanno vissuto con entusiasmo tali viaggi e cammini.

Giacomo Chiarella, figlio dello storico volontario Unitalsi Enrico Chiarella, leggerà alcune pagine scritte dal padre sull’esperienza vissuta nei viaggi a Lourdes.

Per il Cammino di Santiago de Compostela sarà Ettore Navone con alcuni giovani a raccontare la loro esperienza.

Nell’estate del 2019 un gruppo della Diocesi di Genova accompagnato dal Mons. Nicolo Anselmi e Don Marco Galli partendo in pulmino da Genova e facendo tappa al Santuario di Nostra Signora di Lourdes si è incamminato lungo gli ultimi chilometri del Cammino di Santiago, da Tricastela a Santiago di Compostela e Finisterre. Noemi la più giovane del gruppo, Ettore il meno giovane.

Tappa dopo tappa. Con molta semplicità. Con un po’ di creatività logistica. Ma soprattutto imparando a conoscersi e a volersi bene.

130 chilometri in 6 tappe: un viaggio della fede, con la stessa fiducia dei tanti che li hanno preceduti; un viaggio di amicizia, con la conoscenza di tante persone incontrate per caso. Noemi e Ettore racconteranno la loro esperienza per chiunque voglia mettersi in cammino e ripercorrere le orme di milioni di pellegrini che da secoli hanno percorso la stessa via.