Mercato Spezia, tante voci e ancora poche operazioni concluse

Tanti voci per ora per uno Spezia che si prepara ad un’altra rivoluzione di mercato.

Intanto, il calciomercato dello Spezia è più vivo che mai: i liguri tenteranno di trattenere Pobega, ma saluteranno con molta probabilità Maggiore che è seguito da Atalanta e Roma. Proprio dai capitolini, però, potrebbe arrivare il rinforzo in prestito: è Darboe che, in questa parte finale di stagione, si è messo in mostra con Fonseca. Ricci è in scadenza e si tenterà di estendere il contratto in extremis, mentre Estevez ha richieste. Così come Nzola che è cercato da Premier League e Serie A: potrebbero essere Zaza o Lapadula gli eredi. Attenzione, infine, al possibile approdo dell’espertissimo Veloso.