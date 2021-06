Euro 2020, i risultati di ieri: pari nel derby britannico, vince la Svezia

Quadro dei risultati Europei 2020 di ieri si apre con la vittoria per 1-0 della Svezia ai danni della Slovacchia per la seconda giornata del girone E a San Pietroburgo. Partita che non passerà alla storia, decisa da un calcio di rigore trasformato da Forsberg al 77′ minuto di gioco, spezzando un equilibrio che tutto sommato poteva essere giusto, anche se la Svezia ha sicuramente finito in crescendo.

Classifica definitiva del secondo turno per quanto riguarda il Gruppo D. Come si evince dai numeri è ancora tutto aperto per la qualificazione agli ottavi di finale: la deludente Inghilterra è stata fermata sul punteggio di 0-0 dagli scozzesi, in una partita molto combattuta ed equilibrata. Pareggio anche nella sfida tra Croazia e Repubblica Ceca, che perlomeno hanno regalato un gol per parte ai tifosi (Schick per i cechi e Perisic per i croati). La classifica dunque vede al momento al comando la Repubblica Ceca con quattro punti a pari merito con l’Inghilterra. Un punto a testa per Croazia e Scozia. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)