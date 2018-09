Mercato Spezia, preso lo svincolato Matteo Bachini

Lo Spezia Calcio comunica di aver trovato un accordo con il difensore classe ’95 Matteo Bachini, svincolato dopo l’esperienza con la maglia della Juve Stabia.

Già da qualche giorno al lavoro a Follo come aggregato del gruppo guidato da mister Marino, Bachini, nativo di Pontedera, è un centrale difensivo prodotto del settore giovanile dell’Empoli. L’esordio tra i professionisti arriva nella Lega Pro 2014-2015, stagione in cui, da gennaio, vestirà anche la maglia del Tuttocuoio; con i toscani neroverdi giocherà fino al 2017 (40 presenze, 1 gol), passando in estate alla Juve Stabia dove, nello scorso campionato, metterà assieme 28 presenze condite da 2 reti. Alla prima esperienza in Cadetteria, il roccioso centrale ha guadagnato la fiducia del tecnico aquilotto ed è ora pronto a mettere la sua forza al servizio delle Aquile.

Matteo Bachini

Ruolo: difensore centrale

Nato a Pontedera il 24.05.1995

Altezza: 188 cm

Peso: 82 kg

Nazionalità: italiano