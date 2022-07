Mercato Spezia, Pecini punta su Caldara del Milan per la difesa

Lo Spezia comincia ad attivarsi sul mercato per sistemare alcune lacune nella rosa bianca dovute anche alla partenze di alcuni elementi.

La presentazione del nuovo allenatore Luca Gotti sembra aver definitivamente acceso anche il mercato dello Spezia, che in queste ore si sta muovendo per trovare un rinforzo in difesa alla luce della partenza di Erlic che farà rientro al Sassuolo. Il primo nome della lista è quello di Mattia Caldara, in questa stagione nelle file del Venezia.

Caldara, prodotto del settore giovanile dell’Atalanta e rientrato al Milan che ne detiene il cartellino, è considerato un esubero dai rossoneri che con ogni probabilità cederanno il classe 1994 in prestito oppure a titolo definitivo (si vocifera di una richiesta attorno ai 3 milioni di euro). In queste ore è atteso l’affondo decisivo da parte del direttore sportivo ligure Pecini