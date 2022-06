Mercato Spezia, Gotti punta ad Arslan dell’Udinese

Ancora un poco di attesa. La panchina dello Spezia non ha ancora un titolare ufficiale, anche se il nome di Luca Gotti sembra essere prossimo all’ufficializzazione nei primi giorni di luglio.

In vista della firma, il tecnico avrebbe presentato alla società varie richieste, tra le quali spiccherebbero diversi giocatori già allenati nella sua precedente esperienza all’Udinese. Secondo i media tra i profili di maggior interesse ci sarebbe Tolgay Arslan, centrocampista tedesco con cittadinanza turca che con Gotti è sceso in campo già ben 47 volte. Per raggiungerlo gli spezzini potrebbero offrire in contropartita il capitano Giulio Maggiore, seguito da vicino dai friulani.