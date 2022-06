Mercato Samp, Faggiano pensa all’ala algerina Ounas

Nome nuovo in casa Samp per dare nuovo brio all’attacco di mister Giampaolo.

Ounas potrebbe lasciare Napoli per l’ennesima volta, con Samp, Monza e Cremonese che sono interessate al gioiellino algerino classe ’96.

Il Ds della Samp Faggiano avrebbe avviato dei contatti telefonici con la dirigenza del Napoli per chiedere informazioni su Adam Ounas. Reduce da una stagione poco entusiasmante, con sole 15 presenze in Serie A, l’ala algerina potrebbe accettare eventuali offerte. In queste ultime ore, oltre alla Samp, hanno effettuato sondaggi anche le due neopromosse Monza e Cremonese, in cerca di rinforzi per difendere la Serie A appena conquistata sul campo.