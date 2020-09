Mercato Spezia, colpo Rafael per la porta aquilotta

E’ Rafael il nuovo portiere dello Spezia.

L’estremo difensore brasiliano ha sottoscritto un contratto annuale con il club di via Melara e difenderà dunque la porta delle Aquile nella stagione 2020-2021

Nato a San Paolo nel 1982, De Andrade Bittencourt Pinheiro Rafael ha alle spalle una lunga carriera nella Penisola, essendo approdato in maglia Hellas Verona nella stagione 2007-2008 e proprio con i veneti è stato tra i protagonisti delle promozioni in Serie B e poi in massima serie, dove ha difeso i pali dei gialloblù fino al gennaio 2016, quando è approdato al Cagliari. In Sardegna ha trascorso le ultime quattro stagioni ed ora è pronto a mettere la propria esperienza al servizio del Club aquilotto.

Rafael è risultato negativo al primo esame anti Covid-19 e nei prossimi giorni svolgerà allenamenti individuali in attesa di sostenere il secondo giro di tamponi, solo in seguito ai quali potrà aggregarsi al gruppo in caso di confermata negatività.