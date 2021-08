Mercato Spezia, colpo Bourabia per il centrocampo

Colpo a centrocampo in casa Spezia: arriva in prestito con obbligo di riscatto dall’US Sassuolo Calcio il centrocampista marocchino Mehdi Bourabia.

Nato in Francia da genitori marocchini, Bourabia cresce nel settore giovanile del Digione, formazione della sua città natale. La sua carriera professionistica inizia con il Grenoble, con cui esordisce in prima squadra il 7 novembre 2009, per poi trasferirsi in Bulgaria con le maglie di Lokomotiv Plovdiv, Cherno More Varna e Levski Sofia. Nella stagione 2017-2018 è nella mediana dei turchi del Konyaspor che convince il Sassuolo a puntare su di lui ed in tre anni in Emilia, è sceso in campo in 68 occasioni, siglando anche quattro reti.

Nazionale marocchino dal 2018, Bourabia spicca per le sue doti fisiche e per un buon senso della posizione, ma sono soprattutto la sua ottima visione di gioco e la sua duttilità a renderlo un elemento di assoluto valore.

“Sono molto felice di essere un calciatore delle Aquile e di poter far parte di un progetto ambizioso. Sono pronto a dare una mano alla squadra per raggiungere il suo obiettivo e sono sicuro che insieme potremo toglierci grandi soddisfazioni”, le prime parole di Bourabia da calciatore aquilotto.