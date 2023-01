Mercato Spezia, colpo a centrocampo: preso Zurkowski dalla Fiorentina

Nuovo acquisto in casa Spezia. Il Club di via Melara comunica di aver acquistato con la formula del prestito con obbligo di riscatto dall’ACF Fiorentina, il centrocampista polacco Szymon Zurkowski, che indosserà la maglia numero 77.

Classe 1997, Zurkowski ha mosso i primi passi da calciatore nella formazione polacca del Gornik Zabrze, prima di approdare a Firenze a 21 anni nell’estate del 2019, trovando anche l’esordio in Serie A contro la Juventus. Nel gennaio 2020 il prestito all’Empoli, in Serie B, dove sfiorerà la promozione in massima serie, per poi conquistarla nella stagione seguente, con un campionato da assoluto protagonista. Nella scorsa stagione, sempre con la maglia dell’Empoli, Zurkowski ha saputo affermarsi come uno dei migliori talenti in ascesa del campionato italiano, forte di un bottino di 35 presenze e ben 6 reti, determinanti per la salvezza della compagine toscana.

Infaticabile centrocampista dotato di grande tecnica, fisicità e ottimi tempi di inserimento, Zurkowski è sempre stato nell’orbita della Nazionale polacca, prima con la formazione Under 21 e poi anche con la Nazionale maggiore, nella quale ha esordito nel marzo 2022, nel pareggio per 1-1 contro la Scozia in amichevole. Nel novembre 2022, nonostante il poco spazio trovato a Firenze nella prima parte della stagione, ha convinto il Ct polacco Michniewicz a inserirlo nella rosa che ha preso parte ai campionati del mondo in Qatar, insieme all’aquilotto Kiwior.

Spezia Calcio intende inoltre ringraziare ACF Fiorentina per la serietà e la disponibilità dimostrate in occasione della trattativa che ha consentito a Zurkowski di approdare nel Golfo dei Poeti per combattere sul terreno del “Picco” insieme al popolo aquilotto.