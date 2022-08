Mercato Spezia, Ampadu sempre più vicino alla squadra ligure

Lo Spezia fa sul serio per Ampadu. La dirigenza dei liguri ha affondato il colpo in queste ore per il duttile calciatore di proprietà del Chelsea, pronto a tornare in Serie A dopo l’esperienza della scorsa stagione con la maglia del Venezia.

Pronto per approdare di nuovo nella massima categoria italiana con la formula del prestito dai Blues, Ampadu si candida per essere nuovamente titolare e protagonista, anche tra le fila dello Spezia. Che sia come difensore centrale, come regista o addirittura come mezz’ala poco importa: sarà un jolly importante al servizio di Gotti. Nelle prossime ore dovrebbe esserci la fumata bianca decisiva.