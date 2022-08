Spezia, le statistiche delle prime due giornate di serie A

Lo Spezia è la squadra che ha effettuato meno conclusioni (11) e quella che ne ha subite di piú (37) dopo Cremonese (55) e Verona (42) nel corso delle prime due giornate della Serie A 2021/22.

Solo il Monza (21) ha giocato meno palloni dello Spezia (24) in area di rigore avversaria in questo campionato. Nessuna squadra ha intercettato più palloni dello Spezia in questo avvio di campionato (24, come l’Empoli).

Sassuolo (61) e Spezia (69) sono le due squadre che finora hanno vinto meno duelli in questa Serie A.

Il Sassuolo è la formazione che ha registrato piú sequenze su azione con almeno 10 passaggi di fila in queste prime due giornate di Serie A (33).

Inoltre, il Sassuolo è una delle due squadre (sette, al pari del Napoli) ad aver effettuato più tiri al termine di azioni composte da almeno 10 passaggi di fila; dall’altro lato, lo Spezia è una delle quattro formazioni (con Atalanta, Udinese e Verona) a non aver tentato nemmeno un tiro a seguito di queste sequenze.