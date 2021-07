Mercato Samp, trattativa ben avviata per Cutrone

La Samp spera di sbloccare Faggiano come Ds ma continua a muoversi con Osti sul mercato.

Patrick Cutrone, attaccante di proprietà del Wolverampthon, potrebbe essere ceduto durante questa sessione di calciomercato. Stavolta, spera il club inglese, a titolo definitivo e non in prestito come accaduto nelle ultime due esperienze con le maglie della Fiorentina e del Valencia.

La Sampdoria ha avviato dei contatti con il Wolverampthon per Cutrone: la società ligure crede nel rilancio dell’attaccante cresciuto nel vivaio del Milan e negli ultimi giorni le parti si sono avvicinate molto. Il calciatore vorrebbe inoltre tornare in Serie A e questo potrebbe essere l’incentivo in più a concludere l’affare da parte della Sampdoria.

Patrick Cutrone potrebbe essere una bella scommessa per l’attacco del futuro della Sampdoria. L’ex Milan aveva mostrato grandi qualità fino a due stagioni fa, per poi perdersi. Arriverà il rilancio per lui con la maglia della Samp? Vedremo, intanto occhio anche al Fantacalcio…