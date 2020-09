Mercato Samp, preso Keita: domani le visite mediche

Il nome nuovo dell’attacco della Samp ha il nome e il volto di Keita Balde, ex attaccante della Lazio attualmente al Monaco.

La società del presidente Ferrero abbia battuto la Fiorentina, altro club interessato all’ex Inter. L’operazione si chiuderà in prestito con diritto di riscatto ad una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro.

Domani il giocatore arriverà a Genova per le visite mediche di rito, poi si unirà ai suoi nuovi compagni per preparare la prima partita di campionato prevista per la Samp sul campo dei campioni d’Italia della Juventus a Torino, sfida subito impegnativa per i blucerchiati.

