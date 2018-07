Mercato Samp, preso Defrel: Ripagherò la fiducia

Carattere schivo, ragazzo di poche parole ma al tempo stesso determinato e desideroso di ripagare la fiducia che la Sampdoria e Massimo Ferrero hanno riposto in lui. Grégoire Defrel arriva a vestire il blucerchiato con due obiettivi chiari in mente.

«Dopo un lungo corteggiamento, finalmente sono qui e non vedo l’ora di iniziare. Ringrazio il presidente per avermi dato questa opportunità e spero di ricambiare a suon di gol».

Record. In campo fin da subito con i nuovi compagni, il centravanti francese sa quale dovrà essere il percorso da seguire per raggiungere i traguardi che si è prefissato. «Voglio ritrovare continuità di rendimento – afferma al media ufficiale -. Se sto bene, so che potrò segnare tanto. Quanto? Andare in doppia cifra non sarebbe male, ma spero di poter battere il mio record personale di 12 reti».