Genoa, oggi altro test contro il St Georgen

Il Grifone non si ferma mai. Dopo il test di giovedì con il Cuneo, terminato 7-0 per i ragazzi di Ballardini, è in programma un’altra amichevole nel tabellino di marcia rossoblù di preparazione alla prossima stagione. Oggi, Sabato 28 alle ore 16:30 a Riscone di Brunico il Genoa affronterà l’ASC St. Georgen; sarà presente anche il presidente Preziosi. Il St. Georgen è una formazione locale che milita in Serie D ed è fresca vincitrice della Coppa Italia Dilettanti avendo battuto in finale a Firenze il Trani.

Ieri ai rossoblù è stata concessa mezza mattinata libera, ma c’è chi, come il capitano Mimmo Criscito, ha deciso comunque di allenarsi. E chi ha deciso di festeggiare i due “osservati speciali” della giornata: Goran Pandev e Ivan Lakicevic, che compiono gli anni. Tanti auguri!