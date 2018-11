Mercato Samp, pazza idea Zlatan Ibrahimovic

I tifosi della Samp sognano, non sono una vittoria nel derby della Lanterna in programma domenica sera al Ferraris, ma anche un gran colpo di mercato.

Si avvicina il mercato di gennaio e voci di corridoio parlando di un grande colpo mediatico da parte del presidente blucerchiato Massimo Ferrero, un arrivo stile Samuel Eto’o per infiammare la piazza e i media con un vero fuoriclasse di appeal internazionale.

La bomba è Zlatan Ibrahimovic, stella svedese e campione internazionale che ha vinto tutto in carriera ed ora ai Los Angeles Galaxy.

Ibra “Cadabra” vorrebbe tornare per sei mesi in Italia, quando negli Usa c’e’ la sosta, e il presidente Ferrero lo prenderebbe in prestito per sei mesi con un costo complessivo di circa 2 milioni di euro per l’ingaggio, con un grosso ritorno di immagine oltre che tecnico.

Su Zlatan c’e forte il Milan ma la Samp è una suggestione che affascina. Se son rose fioriranno.

fc