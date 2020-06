Mercato Samp, niente Verissimo per i blucerchiati

Una voce di mercato riguardante la Samp già morta sul nascere.

Lucas Veríssimo non andrà alla Sampdoria. A confermarlo il presidente del Santos su O Globo. José Carlos Peres per il giocatore chiede almeno 10 milioni di euro. Lo stesso ha confermato che al momento non esistono vere e proprie trattative, ma che Inter, Atalantae Chelsea abbiano fatto dei sondaggi per il giocatore che ha appena rinnovato fino al 2024.

Una cessione tuttavia diminuirebbe la crisi finanziaria del club, in arretrato con i pagamenti dei propri tesserati e con la FIFA alle strette (c’è il rischio di penalizzazione in campionato per alcune pendenze, ndr).