Mercato Samp: lavoro per il ritorno di Eder in blucerchiato

Il mercato della Samp è in fermento soprattutto in avanti dove Ferrero cerca delle alternative a Gabbiadini e capitan Quagliarella.

Non solo la Sampdoria, che culla il sogno di far tornare Eder in blucerchiato, ma anche il Bologna di Sinisa Mihajlovic e la Fiorentina su indicazione di Beppe Iachini. Da parte di Eder massima disponibilità a ridursi l’ingaggio (a oggi 8 milioni di euro) e rinviare le ferie.

Eder porterebbe in blucerchiato esperienza e pericolosità in zona gol, anche grazie alla sua abilità nei calci piazzati. La fattibilità della trattativa dipenderà per lo più dalla volontà dell’italo-brasiliano nel ridursi l’ingaggio avvicinandosi il possibile alla tetto salariale blucerchiato. In caso di accordo lo Jiangsu Suning potrebbe agevolare il tutto accettando un’offerta di prestito.