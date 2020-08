Cessione Genoa, Boulgoute accelera con Preziosi

Boulgoute fa sul serio per il Grifone e vuole accelerare con Preziosi per la cessione del Genoa il prima possibile.

La conferma arriva direttamente da Pasquale Giordano, il legale che cura gli interessi di Boulgoute: “Stiamo aspettando che i due imprenditori si incontrino – perché è essenziale, soprattutto, tra self made man, il rapporto umano che nessun advisor per quanto in gamba può sostituire. Per velocizzare i tempi gli imprenditori hanno deciso di incontrarsi di persona passati questi giorni di agosto.

Secondo Giordano, quindi, le velleità del suo assistito sarebbero concrete e la trattativa sarebbe in piedi da oltre un mese: “L’offerta è molto seria. E’ dal 10 luglio che ci stiamo lavorando e, se tutto andrà in porto, ci impiegheremo meno dei tre mesi di Commisso con la Fiorentina e dei sette intercorsi per la cessione della Roma da Pallotta a Friedkin”.