Mercato Samp, Klitten nome nuovo per la fascia

Dopo che è tramontata la trattativa per Sy la Samp cerca ancora un terzino come alternativa ad Augello.

Il nome nuovo, infatti, è quello di Lukas Klitten. Terzino sinistro classe 2000, nato in Danimarca e di proprietà dell’Aalborg, Sarebbe proprio il connazionale di Damsgaard il nuovo obiettivo di mercato della Samp.

Il contratto di Klitten, in scadenza a giugno alletta la Samp con i blucerchiati potrebbero cercare di accelerare i tempi e portarlo a Genova già a gennaio, pagando un piccolo indennizzo all’Aalborg pur di averlo subito come vice Augello. L’esterno risponde all’identikit stilato dagli uomini mercato genovesi, che volevano un giocatore giovane, da far crescere alle spalle del terzino ex Spezia.