Mercato Samp, in attacco si punta al ritorno di Eder

Si avvicina il mese di Gennaio e s’infiammano le voci sul calciomercato di riparazione anche in casa Samp.

Mister Ranieri pretende qualche rinforzo per sistemare le lacune della sua squadra.

Seguito già in estate dalla Sampdoria, e poi rimasto in Cina al Jiangsu Suning, Eder potrebbe rientrare in Serie A a gennaio. Sarebbe proprio la formazione blucerchiata, quella sulle tracce del trentatreenne italo-brasiliano, in rosa alla società asiatica dal luglio del 2018. Rapidità e contropiede: queste le caratteristiche che cerca la Samp nella punta per gennaio e il nome di Eder andrebbe a soddisfare anche le richieste del tecnico Claudio Ranieri.