Premio Nazionale Città di Loano musica tradizionale

La nuova edizione della rassegna Racconti d’inverno si inserisce nell’ambito degli eventi promossi dall’Assessorato al Turismo e dal Comune di Loano

L’Associazione Compagnia dei Curiosi nel periodo delle festività natalizie, mantiene elementi di continuità con il Premio Nazionale Città di Loano per la musica tradizionale italiana.

A dare il via alla rassegna sarà, sabato 28 dicembre, alle ore 21.00, nella biblioteca civica “Antonio Arecco” in Palazzo Kursaal, la selezione territoriale “Premio Folkest – Alberto Cesa 2020”, che rinnova anche per quest’anno la collaborazione con il festival friulano Folkest. Attraverso le selezioni territoriali saranno scelti gli artisti che riceveranno in premio il diritto di esibirsi durante le serate finali di Folkest 2020, lo storico festival che si svolge in Friuli durante il mese di luglio. La competizione vedrà in gara Amish Banda Folkloristica, Carlo Pestelli, Fooga & Nico.

Sabato 4 gennaio “Le danze Occitane scendono al mare” e si rinnoverà il gemellaggio con la cultura musicale delle valli cuneesi, rappresentata da Sergio Berardo, poliedrico leader di Lou Dalfin, il gruppo che più di ogni altro in questi anni ha portato in giro per la penisola e l’Europa la musica occitana.