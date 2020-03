Mercato Samp: i blucerchiati ad un passo da Advincula

Fermo il campionato per l’emergenza Coronavirus anche la Samp si sta muovendo in anticipo per alcune operazioni di mercato propedeutiche alla prossima stagione.

Dalla Spagna arriva in Italia la notizia di una trattativa ben avviata per l’esterno destro difensivo peruviano Luis Advincula che dal 2018 gioca in Spagna nel Rayo Vallecano. Trent’anni appena compiuti, il giocatore piace molto ai blucerchiati che avrebbero già iniziato a dialogare col club spagnolo sulla base di quattro milioni. Il calciatore ha espresso la volontà di provare un’esperienza in Italia e la Sampdoria lo avrebbe monitorato da alcuni mesi: da quanto riportano i media spagnoli non sarebbe un problema per la Sampdoria raggiungere un accordo con l’entourage del giocatore