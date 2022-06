Mercato Samp, Faggiano vuole lo spagnolo Villar dalla Roma

La Samp cerca rinforzi per avere una stagione più tranquilla della scorsa come desiderato peraltro dai tifosi che non vogliono più soffrire per arrivare a conquistare la salvezza.

La Roma si muove anche sul fronte del mercato in uscita. Gonzalo Villar lascerà sicuramente la capitale, l’ex Elche è tornato dai 6 mesi in prestito in Spagna al Getafe. Il centrocampista non ha convinto Mourinho nella prima parte della stagione e secondo quanto riportato dai media specializzati in calciomercato la Sampdoria è interessata allo spagnolo. La società giallorossa è intenzionata a cedere a titolo definitivo Villar mentre i blucerchiati vorrebbero prenderlo in prestito.