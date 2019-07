Mercato Samp, colpo Murillo in difesa

Colpo importante per la difesa della nuova Samp targata Di Francesco.

Definita la cessione di Andersen che è volato in Francia al Lione Osti ha piazzato un colpo che sta facendo sognare i tifosi blucerchiati.

Jeison Murillo, centrale di proprietà del Valencia si è trasferito a Genova in prestito con obbligo di riscatto. L’ex giocatore dell’Inter è un fuoriclasse nel suo reparto.

Murillo, classe ’92, si forma calcisticamente nel Deportivo Cali, in Colombia, prima di passare, sotto il controllo dell’Udinese, al Granada. In Liga il centrale passa poi in prestito al Cadice – estate 2011 – e al Las Palmas – estate 2012 -, prima di rientrare alla base nel luglio del 2013. Due ottime stagioni con la maglia biancorossa gli valgono quindi, nel 2015, la chiamata dell’Inter, che decide di portarlo in Serie A sborsando 8 milioni. A Milano Murillo si guadagna la stima dei tifosi nerazzurri, soprattutto nella prima stagione, formando con Joao Miranda una coppia difensiva di altissimo livello. Gli spazi per il centrale si riducono poi leggermente verso il termine del campionato 2016/17, il secondo all’Inter, fatto che spinge la società di Corso Vittorio Emanuele ad accettare, in estate, l’offerta del Valencia. Nella sua seconda esperienza spagnola Murillo alterna ottime prestazioni a lunghi periodi di assenza dal campo per infortuni di varia natura, non riuscendo di fatto ad imporsi come titolare inamovibile.