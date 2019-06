Mercato Samp, Audero: Ora penso solo alla Nazionale

Audero ha stupito tutti, anche i più scettici al suo arrivo alla Samp.

Una stagione importante con alcuni interventi decisivi che sono valsi punto importanti per il campionato di medio alto livello della squadra di Giampaolo.

Ora qualche voce lo vorrebbe tornare alla Jube per l’ansia dei tifosi della Samp.

“Io ora penso alla Nazionale, all’Under 21. E per ora sono un giocatore a tutti gli effetti della Samp e ne sono molto contento. Spero di fare un altro anno buono come questo. C’è una finestrina per la Juve però son sincero: non ci penso più tanto”.

fc