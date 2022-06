Al via la stagione padel dello Sporting Club Genova

Come preannunciato precedentemente, la nuova struttura dedicata al padel presso lo Sporting Club Genova è pronta!

I lavori per la costruzione dei due campi, conformi alle normative CE, sono stati portati a termine dalla Italian Padel e, grazie anche alla diffusione della notizia sui principali media territoriali, abbiamo registrato un interesse per il nostro impianto che è andato oltre ogni aspettativa.

Allo Sporting Club Genova, in poco più di due settimane, abbiamo riempito gli slot all’80% della disponibilità, se si considera la fascia oraria compresa tra le 18 e le 22,30 e il numero degli iscritti, che possono prenotare online, ha già superato quota 100!

Un risultato assolutamente in linea con il trend di settore secondo il quale, così come indicato dai dati della FIT (Federazione italiana Tennis), gioca a padel in maniera regolare, cioè una volta a settimana, un numero di persone che supera le 800.000 unità.

Dal 30 maggio, come dicevamo, è possibile prenotare un intero slot o inserirsi in una sessione di gioco direttamente online collegandosi al seguente indirizzo: https://sportingclubgenova.wansport.com/start , e a brevissimo scaricabile dagli store di Apple e Android sottoforma di APP per una fruibilità ancora più rapida e a portata di smartphone.

Sempre allo Sporting Club Genova, sono attivi il Maestro Davide Favati e il suo staff per lezioni individuali o di gruppo.

Ricordiamo che Venerdì 10 giugno ci sarà la presentazione della struttura padel riservata alla stampa, mentre il giorno successivo organizzeremo l’open day per il pubblico.

In entrambe le occasioni sarà presente Hobby Sport che fornirà le attrezzature in prova a chi ne fosse sprovvisto.