Mercato Genoa, vicino l’islandese Bjarnason

Il Genoa delle squadre pericolanti è quella più attiva nel mercato alla ricerca di nuovi giocatori che la rilancino in classifica.

Perin, Destro, Behrami sono i primi tre acquisti ma Preziosi non si ferma qui. Cercato Fofana, ma l’Udinese non molla la presa, per la mediana potrebbe arrivare un altro rinforzo e sarebbe un ritorno di uno straniero in Italia.

Bjarnason, islandese con un passato alla Samp, potrebbe tornare a Genova sotto l’altra sponda dopo diverse esperienze estere, l’ultima esotica.

Bjarnason starebbe aspettando soltanto il via libera da parte dell’Al-Arabi per accertarne la corte raggiungere in questo fine settimana il capoluogo ligure.