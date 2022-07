Mercato Genoa, Szymczak il sogno di Spors

Il Genoa non è intenzionato a fermarsi qui in sede di mercato.

Secondo le fonti di mercato internazionali il club ligure starebbe seguendo da vicino anche la situazione dell’attaccante Filip Szymczak, giocatore classe 2002, di proprietà del Lech Poznan. Il polacco ha segnato 11 reti in 32 incontri dimostrando di essere un calciatore in fase di maturazione. Averlo potrebbe non essere troppo complicato e l’intenzione del Genoa potrebbe essere quella di prenderlo per farlo crescere proprio in maglia rossoblu.

Il 4-1 contro la Lazio ha dato il segnale che il lavoro che la società sta svolgendo va nella giusta direzione. Le reti segnate da Coda (tripletta da incorniciare) e Gudmundsson, con Immobile a pareggiare momentaneamente il match, fanno capire molto del lavoro svolto da Johannes Spors.