Mercato Genoa, Strootman e Perin si avvicinano

Doppia trattativa per confermare due pedine fondamentali per Ballardini che erano in prestito al Genoa.

La Juve sarà chiamata a risolvere sul calciomercato anche la situazione di Mattia Perin. Il portiere è tra i giocatori di proprietà dei bianconeriche hanno trascorso l’ultima stagione in prestito.

Tuttavia, il suo futuro può essere ancora al Genoa. Secondo radio mercato l’estremo difensore può rimanere in rossoblù anche nella prossima stagione: Juve e Genoa sono al lavoro per trovare una soluzione.

Ma non solo. Il Grifone sta lavorando pesantemente su Strootman per trovare una soluzione per la sua permanenza.

Per ovviare a questo ostacolo il Grifone avrebbe già pronta la proposta da presentare al giocatore: un contratto più lungo di quello in essere attualmente con l’OM, in scadenza nel giugno 2023, da quasi 2 milioni di euro all’anno, arricchito con diversi bonus. I francesi, sgravati dall’onere di dover garantire uno stipendio alto ad un elemento che non rientra più nei loro piani tattici, potrebbero poi contribuire in parte offrendo a Strootman anche una buonuscita da circa 3 milioni.