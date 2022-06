Mercato Genoa, Sport segue la freccia gallese Johnson

Brennan Johnson è uno dei nomi seguiti dai grandi club europei ma anche il Genoa ne starebbe seguendo le tracce.

Il ragazzo, classe 2001, è un’ala di spinta e potrebbe essere l’affare con la A maiuscola della dirigenza del “Grifone”.

Il gallese, anche visto il suo ruolo, è in grado di essere una vera e propria spina nel fianco delle retoguardie avversarie tanto che in 50 presenze con la maglia del Nottingham Forest ha già segnato la bellezza di 19 reti. Johnson viene accostato per qualità a Gareth Bale anche se caratteristiche fisiche e di posizione sono differenti dal più noto connazionale. Il Genoa vorrebbe strappare il calciatore al suo attuale club e puntare a un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Il gallese ha il contratto in scadenza a Giugno 2023.