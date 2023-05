Mercato Genoa, si lavora al ritorno del Pistolero Piatek

Impazza il mercato in casa Genoa. Il Grifone sta cercando di piazzare un colpo importante in attacco, anche per far felici i propri tifosi, dopo la promozione in Serie A.

Diversi in agenda, nei giorni scorsi si era parlato di Andrea Belotti che reduce da una stagione non positiva con la maglia della Roma, sarebbe alla ricerca del rilancio.

In queste ultime ore sarebbe circolato il nome di Krzysztok Piatek. L’attaccante polacco, in forza in questo campionato alla Salernitana, in prestito dai tedeschi dell’Herta Berlino, ha però poco brillato. In bottino sole tre reti in vent’otto presenze stagionali fino ad ora.

Piatek ha già militato con il Genoa in passato, nella stagione 2018/19 segnando ben tredici reti su diciannove presenze in campionato e attirando le attenzioni su di se del Milan che lo portò a Milano però senza fortuna.

Dopo alcuni anni poco prolifici, Piatek potrebbe a Genova ritrovare il sorriso e i gol.