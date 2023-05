Entella-Gubbio 3-1, i liguri la ribaltano e si qualificano

L’Entella ribalta tutto, 3-1 al Gubbio e passaggio del turno dei play off.

Una partita ad alta intensità, sbloccata nei primi minuti di gioco grazie a un approccio feroce. Merkaj apre la gara, Ramirez con una magia raddoppia, ancora Merkaj sembra chiudere il discorso ma un rigore di Vazquez rimette in gioco il Gubbio. Il forcing finale degli ospiti non cambia la sorte del match e del discorso qualificazione. L’Entella avanza nei playoff.

Gol di Merkaj!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tomaselli va in pressing sul possesso del Gubbio, il suo rimpallo serve Merkaj che a tu per tu con Di Gennaro fa passare la palla in mezzo alle gambe del portiere e al quarto minuto porta subito i biancocelesti in vantaggio.

Raddoppioooo dell’Entellaaaaa!!!! Punizione da più di 25 metri, si presenta Gaston Ramirez che con una parabola imparabile per Di Gennaro la mette sotto il sette! 2-0 dopo 10 minuti.

Sfiora la doppietta Merkaj al 25′. Cross perfetto di Clemenza a centro area, Merkaj salta più in alto di tutti ma non riesce ad angolare, blocca Di Gennaro.

Primo tiro verso la porta difesa da Borra al 47’ sugli sviluppi di una rimessa laterale, Di Stefano si libera in area per la conclusione al volo ma il suo tiro finisce sull’esterno della rete.

Ancora Merkaj ispiratissimo sfiora il 3-0! Azione personale di Tomaselli sulla fascia sinistra, pallone messo in mezzo, Merkaj anticipa Redolfi con una girata al volo ma il pallone sfiora il palo.

Doppia occasione Entella al 52’! Meazzi recupera palla sulla metà campo e serve Merkaj che prima finta il tiro, poi in allungo cerca la deviazione del difensore per spingere la palla in rete, deviazione in corner. Calcia direttamente in porta Ramirez dalla bandierina ma la traversa salva Di Gennaro.

Gol del 3-0 annullato al 55’. Calcio piazzato dalla linea laterale, sbuca Manzi più veloce di tutti che insacca di testa, ma il guardalinee segnala l’offside.

62’ E questa volta sììììììììì, è 3-0. Ramirez esce bene dalla difesa cercando Merkaj, sponda di tacco per Meazzi che si invola verso la porta per poi essere abbattuto dalla difesa del Gubbio, raccoglie la palla ancora Merkaj che da fuori area trova un gol favoloso.

Prova a impensierire Borra il Gubbio, al 79’ tiro insidioso dalla distanza di Vazquez che finisce a lato non di molto.

Ci prova Meazzi all’81, serve un bell’intervento di Di Gennaro per togliere la gioia del gol al tiro cross del nostro numero 70.

Rigore per il Gubbio all’84’. Pallone che sbatte sul braccio di Zappella in scivolata, l’arbitro dopo un attimo indica il dischetto. A battere va Vazquez che spiazza Borra. 3-1.

Incornata di Manzi all’88 su calcio d’angolo’. Para Di Gennaro in tuffo. È l’ultima occasione della gara, l’Entella accede ai quarti di finale play off.