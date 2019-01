Mercato Genoa, Sanabria l’erede di Piatek

Il Genoa ha piazzato il secondo colpo di mercato di questa sessione invernale di calciomercato, che ha visto il Grifone vendere il diamante polacco Piatek al Milan per 38 milioni di euro.

Dopo il ritorno di Sturaro alla casa madre in attacco a sostituire il polacco arriva l’ex Roma e Sassuolo Sanabria, attualmente in forza al Betis Siviglia.

Venerdi ha segnato l’ultima rete con la maglia andalusa in Coppa del Re per arrivare ieri a Genova ed effettuare le visite mediche con il club ligure. Il paraguaiano arriva in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto fissato tra i 20 e i 25 milioni dal Real Betis.

”Voglio sfondare con il Genoa” le prime parole all’uscita dalle visite mediche.

