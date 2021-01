Mercato Genoa, Rovella ceduto alla Juventus

Cessione nell’aria per il Genoa che vende uno dei suoi gioielli alla Juventus.

Primo colpo di mercato per la Juventus che si assicura uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. C’è l’accordo totale con il Genoa per Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 nel giro della Nazionale Under 21. Le ultime notizie di mercato confermano che i bianconeri hanno trovato l’intesa per l’acquisto a titolo definitivo del ragazzo, che però dovrebbe restare fino al termine della stagione e quasi certamente anche della prossima in terra ligure.

Il calciatore di Segrate, in scadenza di contratto con i liguri nel giugno 2021, dovrebbe essere acquistato per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, anche se non è da escludere che nell’affare potrebbero rientrare eventuali contropartite, una di queste potrebbe essere Manolo Portanova. Per la definitiva fumata bianca manca solo l’ufficialità, con Rovella destinato a restare al Genoa in prestito sia in questa seconda parte di stagione, che nella prossima.