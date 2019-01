Mercato Genoa, presto summit Prandelli-Società

Si apre ufficialmente domani, giovedì 3 gennaio, la sessione invernale del calcio-mercato.

Al di là dei propositi che si erano fatti largo anche quest’anno la durata, per conformarsi ai mercati di altri Paesi, sarà sino al 31 gennaio. Lo stop è fissato alle ore 20. Ferma restando l’intenzione di rinforzare la rosa, il Genoa non si farà trovare impreparato all’apertura. Nei prossimi giorni mister Prandelli e i dirigenti preposti, in stretto contatto con il presidente Preziosi all’estero in questo periodo, faranno il punto della situazione. Sarà la prima di una serie di valutazioni che caratterizzeranno le settimane a venire. Proprio le indicazioni del neo tecnico rossoblù orienteranno le mosse per coprire le esigenze prioritarie.