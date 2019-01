Genoa, Piatek nella lotta per la Scarpa d’Oro

Pronto a disegnare altre meravigliose parabole. Da aggiungere all’arcobaleno di reti realizzate in tutte le maniere nel 2018. Gol di ogni foggia e colore. C’è la firma di Krzysztof Piatek sull’anno che si è chiuso. Trentadue reti (33 con quella che è giusto rivendicare con l’Atalanta) in 39 partite con il Cracovia, il Genoa e la Nazionale polacca. Anche nella classifica della Scarpa dìOro, che premia il miglior realizzatore, KP9 è in corsa per un piazzamento di vertice. Solo Cristiano Ronaldo, rimasto dietro a lui per quasi tutto il girone di andata, ha centrato un bottino superiore (lo stesso?) di marcature nella prima parte della Serie A Tim, entrando così nella top ten degli aspiranti in lizza per l’assegnazione del premio.