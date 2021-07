Mercato Genoa, Pandev rinnova ma Shomurodov resta in bilico

Il Genoa torna ad allenarsi al Centro Sportivo Signorini ma è ancora la costruzione della rosa a tenere impegnata la società rossoblu.

Rossoblù ancora in costruzione con pochi volti nuovi, Sabelli, Vanheusden, Buksa, Andrenacci oltre ai tanti elementi rientrati dai vari prestiti tra cui Agudelo, Sturaro e Favilli.

A tenere banco in casa rossoblù soprattutto il mercato degli attaccanti ma non solo in entrata. Eldor Shomurodov, pezzo pregiato del Grifone dopo la prima ottima stagione, è nel mirino della Roma e una sua eventuale cessione può portare soldi freschi da reinvestire.

Due gli elementi nel mirino: l’italo ghanese Ekuban e l’ucraino Supryaga.

Ma l’attesa ora è per il rientro di Pandev, in arrivo a Genova per firmare il rinnovo e soprattutto per Salvatore Sirigu, il giocatore designato per raccogliere l’eredità di Perin e difendere la porta rossoblù nel prossimo campionato che, da svincolato, si sta godendo le vacanze dopo il successo agli Europei.