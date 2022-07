Mercato Genoa, ora l’obiettivo di Spors è Segre del Torino

Nuovo obiettivo di mercato del Genoa: Jacopo Segre, 25 anni, centrocampista che nelle ultime stagioni ha fatto molto bene in Serie B.

Nell’ultima stagione è stato protagonista nel Perugia con 37 presenze e un gol. E gli anni prima con Spal, Chievo e Venezia è sempre stato tra i migliori. Ha acquisito la giusta esperienza per provare a ritagliarsi spazio nella squadra di Juric e per questo, prima di prendere una decisione definitiva, il tecnico vuole vederlo all’opera in ritiro. Lo porterà in Austria, poi si vedrà. Per Segre ci sono diverse richieste da formazioni di B, a cominciare da quella del Genoa. E poi Palermo, Ternana e di nuovo la Spal.