Mercato Genoa, l’erede di Coda tra Nzola e Duvan Zapata

L’attacco è una delle priorità di rinforzo del calciomercato del Genoa.

Nel mirino non ci sarebbe solo Nzola, fresco di retrocessione in Serie B, ma anche due giocatori rispettivamente made in Atalanta e Salernitana.

Attaccanti che potrebbero rivelarsi le prime scelte di calciomercato del Genoa che punta ad affermare un reparto, ad oggi, caratterizzato da numerosi punti interrogativi. La volontà di Ottolini è quella di rivoluzionare l’attacco.

Il calciomercato del Genoa di Ottolini dopo aver blindato il futuro di Gilardino conta dunque di portare in maglia rossoblù giocatori di esperienza, caratterizzati dalla determinazione di ribaltare la stagione appena conclusa, disputata non ai massimi livelli. La rivoluzione in attacco quindi non dovrebbe partire solo da Nzola ma anche dalla pista Zapata, qualora l’Atalanta decidesse di mettere in vendita il giocatore.

Tutto questo senza dimenticare Pietek fresco ritorno in Germania.