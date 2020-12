Mercato Genoa, il mistero Schone tra cessione e risoluzione

Uno dei misteri del mercato del Genoa che il nuovo tecnico Ballardini dovrà dipanare è il futuro di Lasse Schone, finito ai margini.

I tifosi si chiedono se sia stato sensato rinunciare ad un giocatore del suo valore in un momento dove il centrocampo rossoblù è spesso andato in affanno dovendo rinunciare a Badelj.

Nonostante l’addio di Faggiano i rapporti tra Schone e il club restano ancora piuttosto freddi. Ed allora rimangono due le ipotesi sul tavolo: la cessione a titolo definitivo, con il Genoa che però non potrà pretendere più di due o tre milioni di euro per il cartellino del giocatore, o la risoluzione contrattuale. Sempre che non si decida per la pace, anche se molto improbabile.

A gennaio Lasse Schone è un nodo che il Grifone dovrà sbrogliare in qualche modo.