Mercato Genoa, i sogni si chiamano llorente e Kalinic

Il Genoa ha l’obbligo di rinforzarsi dopo un pessimo girone di andata, ormai vicino alla conclusione.

Sono nomi importanti quelli che si fanno per il Grifone, che è soprattutto alla ricerca di una punta dopo l’avvio non proprio entusiasmante di Pinamonti, autori di tre sole reti.

I rossoblù sono sulle tracce di Llorente, bomber spagnolo forza al Napoli con un passato recente alla Juventus con cui ha vinto molto in Italia. Ma non solo. Il Grifone sarebbe anche sulle tracce di Nikola Kalinic, ex Fiorentina e Milan ora alla Roma dove non ha convinto. Su di lui ci sarebbero di nuovo i Viola e il Bologna e il nodo ingaggio, ora guadagna 3 milioni di euro a stagione, non permette di volare troppo in alto con le speranze.

