Mercato Genoa, Faggiano vuole regalare Bonaventura a Maran

Un nuovo nome circola nelle stanze del calciomercato per rinforzare la mediana del Grifone che deve dare un nome di qualità a Maran da affiancare a Schone e Behrami.

Nonostante sia senza squadra, Giacomo Bonaventura è stato convocato dal Commissario Tecnico della Nazionale italiana Roberto Manciniper i prossimi impegni di Nations League. Il centrocampista, infatti, ha visto scadere al termine del campionato il suo contratto con il Milan e non ha ancora scelto la sua futura destinazione. Sulle sue tracce ci sarebbero il Verona ed il neo promosso Benevento dell’amico Filippo Inzaghi. Mino Raiola, agente del calciatore, sarebbe al lavoro in questi giorni per trovare una sistemazione al suo assistito. Il Genoa del diesse Faggiano sta pensando di fare un affondo in questi giochi per Jack.