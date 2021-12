Mercato Genoa, è lo svizzero Hefti il primo colpo di 777 Partners

Primo colpo di mercato per la nuova proprietà del Genoa. Il club rossoblu ha chiuso l’acquisto del terzino svizzero dello Young Silvan Hefti, destinato a rinforzare il reparto difensivo della squadra guidata da Shevchenko. In questa stagione ha collezionato diciassette presenze in campionato e undici (compresi i turni preliminari) in Champions League. Un’operazione da circa quattro milioni di euro. Hefti domani svolgerà le visite mediche a Genova.

Primo colpo di mercato per la nuova proprietà del Genoa. Il club rossoblu ha chiuso l’acquisto del terzino svizzero dello Young Silvan Hefti, destinato a rinforzare il reparto difensivo della squadra guidata da Shevchenko. In questa stagione ha collezionato diciassette presenze in campionato e undici (compresi i turni preliminari) in Champions League. Un’operazione da circa quattro milioni di euro. Hefti domani svolgerà le visite mediche a Genova.