Mercato Genoa: Diarra del Guingamp il nome nuovo per il centrocampo

Nome nuovo nel mercato del Genoa. Il Direttore sportivo Johannes Spors starebbe continuando a lavorare per portare alla corte di mister Blessin nomi utili al gioco del tecnico tedesco.

Tra i profili seguiti ci sarebbe anche quello del centrocampista Souleymane Diarra. Il calciatore, classe 1995 di proprietà del Guingamp, sarebbe pronto ad accettare di un club prestigioso come quello ligure.

Il calciatore maliano ha il contratto in scadenza a Giugno 2023 e potrebbe lasciare la squadra francese che milita nella seconda divisione transalpina per una cifra non superiore ai 500 mila euro. Nato a Bamako, Diarra può essere impiegato come centrocampista centrale, mediano arretrato o centrocampista offensivo.