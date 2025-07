Albenga, Alma Oleari ha chiuso le conferenze Unitre

Albenga. In piazza Trincheri, si è svolto l’altra sera l’ultimo appuntamento della rassegna: “I lunedì culturali dell’ Unitre Comprensoriale Ingauna”; ospite è stata la dottoressa Alma Oleari: “Anche nella serata di chiusura- commenta il direttore della rassegna Alfredo Sgarlato, e past president Unitre- i Lunedì hanno avuto un grande successo. Nei precedenti appuntamenti Giannino Balbis, Alberto Luppi Musso e Giorgio Barbaria hanno suscitato notevolmente l’interesse del pubblico a dimostrazione che le nostre proposte sono sempre apprezzate. Come ultimo ospite abbiamo avuto la dottoressa Alma Oleari, direttrice dell’Archivio Storico della diocesi di Albenga-Imperia che, con il suo lavoro e con quello della sua valida equipe, ha saputo mettere in evidenza l’importanza della tutela e della valorizzazione degli archivi ecclesiastici come strumenti fondamentali per la ricerca storica e genealogica. Il proficuo e lungo lavoro di anni ha consentito di dare vita agli archivi, di attualizzarli”. Molto soddisfatta della bella serata e dell’intervento della Oleari anche la vice presidente Unitre: “ La relatrice ha saputo suscitare interesse sui molti e sorprendenti documenti- commenta Giuseppina De Andreis– che ci ha presentato provenienti dagli archivi parrocchiali di Pieve di Teco, Garlenda, Gorra, Bastia, Dolcedo, Imperia e tante altre località della nostra Diocesi. L’impegno della Oleari rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra istituzioni e studiosi, possa contribuire a restituire alla comunità un patrimonio di memoria spesso poco conosciuto, ma di grande valore culturale”. Anche in Comune, che ha il patrocinio de i Lunedì culturali, è grande la soddisfazione: “Siamo molto onorati – spiega il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis- di avere avuto quale ospite, grazie all’Unitre, la dottoressa Alma Oleari, che ammiriamo e stimiamo. L’attività del sodalizio culturale ingauno è ammirevole e contribuisce, aiutando tutti a mantenere viva la curiosità e l’interesse, ad offrire a chi vive la terza età l’opportunità di rimanere attivo e desideroso di conoscere”. L’Archivio di cui è direttrice la Oleari è molto ricco ed i suoi fondi offrono agli studenti la possibilità di avvicinarsi a documenti di grande rilevanza. Sono molte le persone che vogliono venire ad Albenga per conoscere non solo la ricchezza dell’Archivio, ma anche per incontrare la valida squadra che vi lavora. “Ad Albenga- commenta Gustavo Ravera presidente onorario dell’Unitre- la ricchezza del patrimonio archivistico è immensa. I documenti conservati presso l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, l’Archivio Comunale e quello Storico della Diocesi di Albenga- Imperia rappresentano un tesoro che studiosi, ricercatori, università, laureandi e studiosi stanno sempre più scoprendo con grande interesse”. Il tema della conferenza era: “Le antiche carte dell’archivio storico ci raccontano la commissione e il trasporto di opere d’arte nei secoli XVIII e XIX in Liguria”. “La principale missione del nostro sodalizio – conclude il presidente- oltre a quella di divulgare il sapere, è quella di sviluppare una vera e propria Accademia di Umanità, cioè di favorire l’incontro, la comunicazione e la condivisione non solo fra i nostri studenti e docenti, ma anche con le varie realtà presenti nel nostro comprensorio. Quest’anno le lezioni nei tre plessi di Albenga, Borghetto Santo Spirito e Ceriale sono state seguite con grande interesse ma abbiamo anche proposto eventi, mostre, conferenze, incontri ed appuntamenti molti dei quali aperti a tutta la cittadinanza. Nei 70 corsi, rivolti a quasi 500 studenti, sono state impartite più di duemila ore di insegnamento da 100 docenti. Venti sono state le Conferenze e con la interessante ed applauditissima relazione della Oleari, abbiamo concluso il programma dei tradizionali Lunedì culturali estivi. L’insieme dei programmi e delle attività svolte ha contribuito a fare del nostro sodalizio una delle più attive ed importanti realtà culturali del comprensorio”. I lunedì culturali sono organizzati dall’Unitre ingauna in collaborazione con i Comuni di Albenga, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, la Diocesi di Albenga Imperia, la Fondazione Palazzo Oddo, la sezione ingauna dell’ Istituto Internazionale Studi Liguri, l’Archivio Storico della Diocesi di Albenga- Imperia e la Consulta del Volontariato Ingauno.

Claudio Almanzi