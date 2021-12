Mercato Genoa, Criscito corteggiato dal Toronto

Non solo acquisti per il Genoa con alcune voci di cessioni eccellenti per la società del Grifone.

Sembra che il Toronto faccia sul serio per Domenico Criscito. Stando al alcune voci, pare infatti che il club americano abbia messo sul piatto cifre milionarie per convincere il capitano del Genoa a concludere la propria carriera in MLS. Una di quelle offerte che spesso vengono definite irrinunciabili e che potrebbero chiudere al meglio quella che è stata comunque una grandissima carriera.

Proprio per questo motivo però, Criscito ha fatto capire di pensare poco al denaro e di voler continuare a giocare ad alti livelli, lottando per il suo Genoa e restando all’ombra di Marassi, quantomeno fino alla fine di questa stagione. Quasi impossibile pensare che possa andare via a gennaio, sia per sua volontà che per quella di Shevchenko: il tecnico ucraino punta molto sull’esperienza e sulle qualità del centrale campano e non vuole assolutamente privarsene.